女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は２７日に、第２１話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）看護婦養成所に１期生として集まったのは、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）に加え、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）、ゆき（中井友望）、しのぶ（木越明）、トメ（原嶋凛）の７人。年齢も個性も異なる７