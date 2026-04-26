◆パ・リーグ楽天―西武（２６日・楽天モバイル最強）西武・平良海馬投手（２６）が２６日、楽天戦（楽天モバイル最強）に先発し、７回２安打無失点で降板。１０三振を奪う１１６球の力投だったが、打線の援護なく３勝目はお預け。楽天・早川隆久投手（２７）と７回まで互いに１点も許さない白熱の投手戦を展開した。平良は「四球を与える場面もありましたが、後続をしっかりと抑えることができました。狙って三振を取ること