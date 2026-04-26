◆ファーム・リーグ中日―巨人（２６日・ナゴヤ球場）巨人の戸郷翔征投手（２６）が好投を披露した。先発し、７回を６安打無失点。最速１５０キロを計測し、６つの三振を奪った。「８番・ＤＨ」として打席にも立ち、３回無死一塁で犠打を決め役割を果たした。今季はオープン戦３試合に登板して防御率９・００と振るわず、開幕は２軍スタート。投球フォームやプレートの位置を変更するなど、試行錯誤を繰り返した。１軍は２