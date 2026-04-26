タカラトミーアーツから、ディズニーキャラクターデザインの「Nuiパン」の新作シリーズが、2026年4月24日(金)より登場！ディズニーキャラクターたちをモチーフにした、まるでパンのようなぬいぐるみとマスコット。サンドウィッチとちぎりパンをデザインした、かわいらしいアイテムがラインナップされています。 タカラトミーアーツ「ディズニーキャラクター／Nuiパン」 発売日：2026年4月24日(金) タカラトミーアー