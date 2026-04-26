チョルノービリ原発事故から40年を迎え、脱原発を訴えて座り込みを行う人たち＝26日午後、広島市の平和記念公園旧ソ連（現ウクライナ）のチョルノービリ（チェルノブイリ）原発事故から40年を迎えた26日、原水爆禁止広島県協議会（県原水禁）と県平和運動センターは、広島市の平和記念公園で脱原発を訴えた。参加者らは「核と人類は共存できない」と書いた横断幕を掲げ約30分間座り込んだ。県原水禁の金子哲夫代表委員は「多く