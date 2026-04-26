元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が25日に自身のアメブロを更新。長女・百華（わか）さんにとって、一生の思い出となる「特別な日」になったことを報告した。【映像】貴乃花光司、再婚した妻との夫婦ショット「特別な日」というタイトルでブログを更新した花田は、この日、朝早くから長女をゴルフ場へ送迎したことを報告。一緒にラウンドした相手が東京五輪銀メダリストの女子プロゴルファー・稲見萌寧選手であることを明か