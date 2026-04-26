元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が25日放送された日本テレビ系「一茂粗品の超ワイドショー」に出演。“世の中で一番嫌いな人”を明かした。忖度なしの本音で1週間のニュースをぶった斬る、ことがコンセプトの番組。SNS上で最近、キャバクラ代を接待交際費として経費で落とすことに関するさまざまな論議が行われていることを取り上げた流れで、一茂は「別にキャバ嬢がお金稼いだって俺は“いいじゃん”と思うよ」と切り出し