アーセナルの指揮官ミケル・アルテタはニューカッスル戦の後、2人の怪我人についてコメントした。アーセナルはプレミアリーグ第34節でニューカッスルと対戦。マンチェスター・シティとの優勝争いのなか、なんとしても勝ち点3が欲しかったアーセナルは開始早々の9分のエベレチ・エゼのゴールを守り切り、1-0で勝利を果たした。プレミア3試合ぶりの勝利とアーセナルにとって大きな勝ち点3を手にした試合となったが、気になるのは負傷