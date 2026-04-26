22日に行われたポーツマス戦では5ゴールを挙げ大勝を飾ったコベントリー。この勝利でチャンピオンシップ優勝が決まり、プレミアリーグ25年ぶりの復帰となる。指揮官は元チェルシーのフランク・ランパード。プレミアリーグではチェルシーとエヴァートンを指揮しており、指導者としてトップリーグに返り咲く。『FICHAJES.NET』によると、コベントリーはプレミアリーグに定着すべく、夏の移籍市場で2億ユーロの予算を用意しているよう