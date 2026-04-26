フランクフルトでプレイする日本代表MF堂安律が2026年初ゴールをマークした。フランクフルトは25日、ブンデスリーガ第31節でアウクスブルクと対戦した。堂安はベンチスタートとなったが、1点ビハインドで迎えた後半から出場。すると、66分ボックス内でジャン・ウズンからパスを受けた堂安は右足を振り抜く。DFの股を抜いたシュートはポストに当たり、ネットを揺らした。3人のディフェンダーが立ちはだかるなかでしっかりと決め切っ