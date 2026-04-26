2018、2022年大会に続き、2026W杯出場権も逃してしまったイタリア代表。強豪復活には若手育成が欠かせないが、他国頼りなところもある。伊『Calciomercato』は、ドイツ・ブンデスリーガのことを「事実上の第2の故郷」と表現している。近年はイタリアのアカデミーからブンデスリーガのクラブに若手が引き抜かれるケースが続いているのだ。育成を得意とするドルトムントには、U-19イタリア代表でプレイする18歳の攻撃的MFサムエレ・