◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜）巨人・小浜佑斗内野手が、自身２試合連続のタイムリーで先制点をもたらした。「７番・遊撃」で先発出場し、０―０の２回２死二塁だった。３球目の外角高め１４８キロ直球に詰まりながらもしぶとく一、二塁間へ転がした。深い位置で飛び込んだ二塁手に好捕されたが、５０メートル６秒の俊足を飛ばして内野安打。その間に二塁走者・平山も三塁を迷わず蹴る好走塁で生還し、