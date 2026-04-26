元ＫＢＳ瀬戸内海放送でフリーアナウンサーの白戸ゆめのが２６日、都内で初写真集「Ｌｉｌｙ」（光文社）の発売記念イベントを行った。アナウンサーとグラビアの二刀流で活躍しているが、３０歳を迎えて決意を新たにした。グラビア、競輪、競馬、ドラマ、バラエティー、情報番組など幅広く芸能活動に意欲的で「３０代はジャンルを絞らず、男性だけでなく女性にもいいなと思っていただけるような、この人が画面に映ると温かくな