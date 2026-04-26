◆アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）決勝アルアハリ１―０町田（２５日、サウジアラビア・ジッタ、キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）初出場のＪ１町田は、延長戦の激闘の末にＡＣＬＥ優勝を逃した。２００２―０３年シーズンに前身のＡＣＬが始まってから、Ｊリーグ勢の決勝進出は９回目。今回の町田で日本勢が４大会連続で決勝に進出。２２年には浦和が３度目のアジア制覇を果たしたが、