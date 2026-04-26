女優・水沢アキ（７１）が娘との親子ショットを披露した。２６日にインスタグラムで「娘のフランセスは、アーティスト名”フランキー”で、壁画作家として活躍中」と娘の職業を明かし、「原宿駅前のスターバックス店内の壁画は、娘の作品です」と説明。「”徹子の部屋”出演にて」とテレビ番組で共演した際の２ショットをアップした。フォロワーは「美人母娘ですね〜」「娘さんも凄い才能をお持ちなんですね〜」「可愛いお