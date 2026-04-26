服飾デザイナーの廣川玉枝さん（SOMADESIGN提供、共同）【ニューヨーク共同】世界有数の美術館、米ニューヨークのメトロポリタン美術館（MET）が、歌手レディー・ガガさんの衣装などの独創的なデザインで注目されている日本の服飾デザイナー、廣川玉枝さんの作品を収蔵することが26日分かった。5月10日からの「コスチューム・アート展」で一般展示する。廣川さんは人体工学の考え方をデザインに取り入れており、作品が歴史的