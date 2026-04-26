史上最悪の原発事故となったウクライナのチョルノービリ原発事故から26日で40年です。避難民のためとして建設された街では事故が起きた時刻に合わせて追悼式典が行われました。白い防護服を着てろうそくをもつ人々。チョルノービリ原発からおよそ50キロ離れたウクライナのスラブティチで26日、追悼式典が行われました。事故は旧ソ連時代の1986年4月26日、チョルノービリ原発4号機が試験運転中に爆発、大量の放射性物質がウクライナ