◆パ・リーグオリックス―日本ハム（２６日・京セラドーム大阪）オリックスは左打者８人を並べた岸田監督の采配が的中し、５回までに９点を奪った。この日の相手先発は、カード別最多２９勝を献上していた天敵・有原。試合前時点で対右打者の被打率が２割８分６厘、対左打者の被打率は３割１分だった。前日の試合で３安打３打点の太田を今季初めて先発から外し、捕手の若月以外は全員左打者のオーダーで臨んだ。初回は森友