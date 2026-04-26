メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県郡上市高鷲町にある牧歌の里では、チューリップが見ごろを迎えています。 ひるがの高原の標高およそ1000メートルにある牧歌の里では、園内に植えられた31種類、20万本のチューリップが見ごろを迎えています。 今年は雪解けも早く暖かい日も続いたことから、過去一番早く見ごろを迎えました。 赤や白、紫といったチューリップが雪山をバックに美しく咲