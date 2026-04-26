【モデルプレス＝2026/04/26】タレントの鈴木奈々が4月26日、自身のInstagramを更新。父のために作った手作り弁当を公開し、話題となっている。【写真】37歳元ギャルタレント「入れ忘れあるあるです」父に作ったエビチリ＆焼き肉弁当◆鈴木奈々、父に作った弁当を公開24日の投稿で「お弁当作りにハマってます」と明かしていた鈴木は、「お父さんにお弁当作りました」とつづり、父のために用意した弁当を投稿。「おかずは、エビチリ