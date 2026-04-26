ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」の最終日12R優勝戦出場メンバーのインタビューが、5R発売中に行われた。準優勝戦12Rを制した白井英治（49＝山口）は「日増しに良くなっています。今は凄くいい状態です」と51号機の動きに満足している。気になるのは進入。準優勝戦と同じ3号艇で“3カド”再びとなるのかに注目が集まるが「昨日（5日目）はスタートが分からなかったから引っ張っただけ」と言