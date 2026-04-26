◇プロ野球ファーム・リーグ 中地区 中日ー巨人(26日、ナゴヤ球場)巨人の戸郷翔征投手が、26日のファーム・中日戦に先発登板。7回無失点の好投を披露しました。初回は先頭で迎えた新保茉良選手に初球のストレートをはじき返され、センターへのヒットとされるも、福永裕基選手を併殺打に取るなど打者3人で抑えます。さらに2回の先頭にも、セカンドのグラブをはじく当たりとされるも、石川昂弥選手を6球目のフォークで併殺打に取り、