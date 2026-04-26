クマ26日午前9時25分ごろ、福島市桜本会沢の山林で、山菜採りをしていた同市の50代男性がクマ1頭に襲われ、両足をかまれた。命に別条はなく、市内の病院に搬送された。福島県警によると、クマは体長約1メートルで、男性を襲った後、その場を去った。男性は夫婦で山菜採りをしていたが、妻にけがはなかった。