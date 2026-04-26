第22回亀岡市ラグビー祭が26日、サンガスタジアムで行われ、同大は40―40で引き分けた。前半4分にSO徳山大知（3年＝同志社香里）が抜け出して先制トライ。一度は逆転されながらも、WTB村岡龍空（3年＝東海大大阪仰星）の2トライなどで前半を26―14で折り返した。だが、後半6分と同15分にトライを許して同点とされる。さらに同20分、同30分と立命大の連続攻撃を抑えきれずにトライを献上。26―40とされる。だが、終盤に粘り