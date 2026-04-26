数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！16と125の相性の良さを見抜けば、あっという間に答えが出る問題です。まずは1分以内に暗算を完了できるか試してみましょう！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。16 × 125 = □ ヒント：125という数字は、ある数字を掛けると「1,000」という非常にキリの良い数字になります。16の中にその数字が隠れていませんか？答えを