Photo: にしやまあやか この記事は2025年3月30日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。長く愛用できて上品な印象を与えてくれるレザーアイテムですが、重い・硬い・手入れが大変…そんなイメージありませんか？今回ご紹介する「本革まいにちトート」は、重さはなんと約400g。取り扱いも限りなく手間なしで、荷物が多い日も少