26日午前、山形県村山市の農地で下草などが焼ける野火火災がありました。建物への被害やけが人は確認されていません。 警察と消防によりますと、26日午前9時ごろ、村山市富並の農地で「下草が燃えている」などと119番通報がありました。 警察によりますと、当時、60代の男性が、刈り取った枯れ草を焼却していたところ、周囲の休耕地の下草などに燃え移ったということです。近くで農作業をしていた70代の男性が火災に気づき通報し