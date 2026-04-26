日本に住む外国人が過去最多を更新する中、外国人のために日々奔走する日本人女性がいます。「ミンナの居場所を作りたい」「外国人みんなと私たちもつながりたい」。外国人の心に寄り添い、地元の人たちとつなぎ続ける「居場所づくり」を取材しました。■「日本語サロン」国籍を問わないミンナの居場所茨城県・下妻市の公民館。中にはたくさんの人がいました。中からは日本語を勉強している声が――。「きっぽるきっぽろ」「さっ