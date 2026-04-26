３０日付で引退する石神深一騎手（美浦・フリー）が、２６日の京都４Ｒ（障害未勝利）で現役ラスト騎乗を迎え、１番人気に支持されたフジフォンテは４、５番手のポジションで運んだが、最後は伸び切れず７着だった。レース後には武豊騎手、横山典弘騎手、さらに競馬学校騎手課程で同期だった川島信二助手から花束の贈呈が行われ、騎手仲間から胴上げされてジョッキー生活を締めくくった。石神深は「ホッとしましたね。無事に帰