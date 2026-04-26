◆パ・リーグオリックス―日本ハム（２６日・京セラドーム大阪）日本ハムの有原航平投手（３３）が先発し、４回途中７安打８失点、７１球、４奪三振で降板した。防御率は８・２３に悪化した。「いい形で２点を先制してもらったのに、こういうピッチングになって本当に悔しいですし、チームに申し訳ないです」とコメントした。初回、森友、来田に連続適時打を浴び３点を失うと、３回には１死一塁からシーモアに２号２ランを献