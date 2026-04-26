◆パ・リーグオリックス―日本ハム（２６日・京セラドーム大阪）オリックスのボブ・シーモア内野手が「４番・一塁」で先発出場し、今季２号２ランを放った。１点リードの３回１死一塁、日本ハム・有原の初球を振り抜き、左中間へ追加点となる一発。今季から新加入の助っ人が価値ある一打を運んだ。「速いボールを逆方向に打っていく意識を持っていましたし、しっかりとその通りに打つことができてよかったです！」と笑顔を