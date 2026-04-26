◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜）巨人・平山功太内野手（２２）がプロ初の二塁打を放ち、先制のホームを踏んだ。持ち前のパンチ力と快足が光った。「６番・右翼」で先発出場し、０―０の２回２死で迎えた第１打席だった。ＤｅＮＡ先発・石田裕が５球目に投じた内角１４９キロ直球をたたき、右中間を破る二塁打。前日２５日の同カードでプロ初本塁打を放った勢いそのままに、突破口を開いた。続く小浜が