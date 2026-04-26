フリーアナウンサーの白戸ゆめのが２６日、都内で初写真集「Ｌｉｌｙ」（光文社）の発売記念イベントを行った。圧倒的な美スタイルを誇る白戸による３０歳の記念写真集。ボディーメイクに熱心に励んで撮影に臨んだ自信作で「去年の３月から１３キロくらいやせた。今までの最高体重を更新してしまったので、地道に食事、歩く、ストレッチを頑張った。ほかの女性に参考になるのであれば、発信していきたい」と語った。Ｔバック