◆ブンデスリーガ第３１節アウクスブルク１―１フランクフルト（２５日、ＷＷＫアレーナ）フランクフルト所属の日本代表ＭＦ堂安律は後半開始から３試合ぶりに出場し、同２１分に右足で同点ゴールを奪った。チームは敵地で１―１で引き分けた。堂安は後半２１分、中央のＭＦジャンウズンからのパスを受けると右サイドから右足を振り、ゴール左隅に同点弾を決めてみせた。昨年１２月１３日アウクスブルク戦以来、今季５点