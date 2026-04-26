モデルのトラウデン直美（２７）が２６日に阪神―広島戦（甲子園）の始球式に登場。虎党の歓声を浴びながら、背番号「７０３（なおみ）」のユニホームでマウンドへ上がった。力強く投げ込んだ一球は惜しくもワンバウンドとなり、「代々木公園でマネージャーさんと一緒にキャッチボールをいっぱいやりました。ストライクを狙ってたんですが悔しいです」と苦笑い。「マウンドが高いから、少し景色が違うというか、普通に練習して