日本維新の会代表の大阪・吉村洋文知事が２６日、自身のＸアカウントを更新。「日本はこの３０年ほぼ成長していない。東京一極集中から多極成長型国家を目指すべきだ。国家のリスク管理としても。経済成長としても。九州の要、福岡のポテンシャルは高い。福岡は副首都を目指すべきだ」と投稿し、大阪に加え、福岡も副首都を目指すべきと説いた。九大出身の吉村氏は、２５日に「僕が大学生活を過ごした第二の故郷」（２４日のポ