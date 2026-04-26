【モデルプレス＝2026/04/26】モデルの藤田ニコルが4月25日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹が際立つキャミソール姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】第1子妊娠の28歳人気モデル「ママの顔になってる」ふっくらお腹際立つキャミ姿◆藤田ニコル、ふっくらお腹のマタニティーフォト公開藤田は白いハートの絵文字を添え、マタニティーフォトを公開。透け感のある白いレースキャミソールにデニムを合わせたコーディネ