減塩を心がけたいときにうれしい、塩分ほぼゼロの副菜。献立にもう一品足したいときも、塩分を気にせず満足感を高めてくれます。ブロッコリーのピリ辛おかかあえは、削り節のうまみとピリ辛のアクセントで、シンプルながら味わい深い一品。高血圧対策にもぴったりです。減塩のコツ● ブロッコリーは塩を入れずにゆで、水けをしっかりきる。● 削り節のうまみと一味唐辛子の辛みをプラス。削り節とだし汁をプラスしてうまみをアッ