タレントの細川愛倫さん（22）が2026年4月22日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈のTシャツ姿を披露した。細川さんの父親は、元プロ野球選手で現役時代は西武、ソフトバンクなどで活躍、現在はソフトバンクで1軍バッテリーコーチをつとめる細川亨さん（46）。「Love SHAKE SHACK」細川さんは、「Love SHAKE SHACK」としてハンバーガーとシェイクの絵文字を添えて、街路樹をバックにシェイクのカップを手にしたショットを含む6枚