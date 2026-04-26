2026年4月11日（土）発売の雑誌『sweet（スウィート）』5月号には、JILL by JILL STUART（ジル バイ ジルスチュアート）の「持ち手つきビッグリボンポーチ」が登場！（写真）【JILL by JILL STUART付録】持ち手つき「ビッグリボンポーチ」バッグインバッグとしてはもちろん、ミニバッグ感覚でも使えるマルチなポーチです。今回は、デザインや仕様、サイズ感などについて詳しくレビューします。【JILL by JILL STUART付録】持ち手つ