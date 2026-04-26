「茶経」チベット語訳本の校訂作業を進める仁青さん。（資料写真、ラサ＝新華社記者／春拉）【新華社ラサ4月26日】中国西蔵自治区ラサ市の西蔵人民出版社。チベット語編集部の仁青（リンチェン）さん（29）は出勤すると、「茶経」のチベット語訳原稿を机に並べ、一日の仕事を始める。北京の中央民族大学チベット語文学科を卒業した仁青さんは、チベット語編集の仕事に携わって今年で7年目となる。「『茶経』には古い地名が多く