26日午前、栃木市のプラスチックなどを取り扱う工場で火事がありました。消防によりますと26日午前11時半ごろ、栃木市大平町で「工場の敷地内にある廃プラスチックが燃えており、黒煙が上がっている」と通報がありました。現場はプラスチックなどを取り扱う工場でしたが、ポンプ車など7台が出動し、およそ2時間後に火は消し止められたということです。ケガ人はおらず、警察や消防が火事の詳しい原因などを調べています。