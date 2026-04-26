「停戦の延長はしたくない」とイランへの圧力を強めていたトランプ大統領が21日、一転、停戦延長を表明しました。その理由としてイラン政府の深刻な分裂を挙げましたが実際はどうなのか、そして戦闘終結に向けた交渉はいつ再開されるのでしょうか。【写真を見る】５度目の停戦延長“チキンレース”はいつまで続く？トランプ大統領「最後のチャンス」から一転「停戦延長」へトランプ大統領「いつか君たちの誰かが大統領として、こ