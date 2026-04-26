カヌースラロームの２０２６年度日本代表選考会が２６日、東京都内で行われ、１６年リオデジャネイロ五輪男子カナディアンシングル銅メダルの羽根田卓也（ミキハウス）が同種目３枠の代表入りを確実にし、地元・愛知県で今秋開催されるアジア大会出場に前進した。「あまりコンディションが良くない」という状態で２本のレースに臨んだ羽根田は、それぞれ２位、３位にまとめた。アジア大会代表は６月に欧州で行われるワールドカ