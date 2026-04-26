俳優の沢村一樹さんが25日、自身のインスタグラムを更新。車との２ショット写真を公開しました。 【写真を見る】【 沢村一樹 】赤い車と笑顔ショット「自宅ガレージにて・・と言いたいところですが、､」茶目っ気たっぷりに紹介沢村一樹さんは「自宅ガレージにて・・と言いたいところですが、､CMのセットにて・笑」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、沢村一樹さんが、赤い車の傍らに佇み、笑顔を浮かべる姿