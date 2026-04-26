沖縄県の玉城デニー知事（６６）は２５日、任期満了に伴う９月１３日投開票の知事選に３選を目指して立候補すると正式に表明した。知事選には、１２年ぶりの県政奪還を期す自民党が全面支援する方針の前那覇市副市長・古謝玄太氏（４２）らが出馬表明しており、玉城氏と古謝氏の事実上の一騎打ちの構図となる見通しだ。沖縄では、政府が進める防衛力の南西シフトにより、自衛隊の機能強化が続いており、基地問題を含む安全保障