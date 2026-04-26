◇柔道全日本選手権（2026年4月26日東京・日本武道館）体重無差別で男子日本一を決める大会が行われ、昨年の60キロ級世界王者の永山竜樹（パーク24）は、初戦の2回戦で小川竜昂（日本製鉄）に優勢負けで敗れた。永山の全日本選手権出場は20年、25年に続き3回目。新型コロナウイルスの影響で12月に延期して開催された20年大会では、初戦で90キロ級の相手から有効を奪って優勢勝ち。昨年は初戦敗退しており、6年ぶりの勝利を