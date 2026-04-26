川崎フロンターレは26日、GK早坂勇希(26)の第1子となる長男が23日に誕生したことを発表した。早坂は桐蔭横浜大から2022年に加入し、昨季はいわきFCに期限付き移籍。今季から川崎Fに復帰した。開幕からここまで出場はない。クラブ公式サイトを通じ、「4月23日に第一子となる長男が誕生しました。無事に出産してくれた妻、そして元気に生まれてきてくれた息子に感謝の気持ちでいっぱいです。これからは家族3人で、笑顔の絶えな