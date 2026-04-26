毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。4月26日（日）の放送は、大東駿介と行く群馬県館林市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！今回は、一回の旅で巡るお店の数が番組史上最多記録の8軒となった。まず大東とはダノンスポーツパーク（城沼総合運動場）で待ち合わせ。多くのこいのぼりが見られ