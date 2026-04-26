◇プロ野球 セ・リーグ DeNAー巨人(26日、横浜スタジアム)巨人が2回に先制。前日に“プロ初”の活躍を見せた平山功太選手と小濱佑斗選手が、躍動しました。この回では先頭で打席に向かったダルベック選手がレフトへのヒットで出塁。しかし続く岸田行倫選手が併殺打に倒れます。ここで打席に向かったのは前日にプロ初HRを放っていた平山功太選手。対する石田裕太郎投手の5球目のストレートをはじき返し、センターへの2塁打としまし